СМИ: Пентагон признал превосходство Ми-17 над американскими вертолетами

В Пентагоне заявили, что американские вертолеты
UH-60 Black Hawks, которые США начали поставлять в Афганистан на замену российским Ми-17, менее эффективны и более сложны в обслуживании.
Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Министерства обороны США, на который ссылается портал Drive. В докладе отмечается, что переход от Ми-17 к UH-60 «создает ряд сложностей, которые Пентагону пока не удалось решить».
В частности, отмечается, что Ми-17 обладает почти в два раза большей грузоподъемностью, чем у американского вертолета, и, чтобы перевезти груз одного Ми-17 «нужно почти два вертолета Black Hawk». Помимо этого, UH-60 не могут летать на больших высотах, что делает невозможным их использование «в отдаленных регионах Афганистана, где работают Ми-17».
По мнению военных экспертов, это может ограничить возможности ВВС Афганистана при выполнении операций на территории страны.
Между тем в следующем году США планируют поставить в Афганистан около 160 вертолетов UH-60 Black Hawks и полностью перевести афганские ВВС на американские вертолеты в течение трех-пяти лет.
В частности, отмечается, что Ми-17 обладает почти в два раза большей грузоподъемностью, чем у американского вертолета, и, чтобы перевезти груз одного Ми-17 «нужно почти два вертолета Black Hawk». Помимо этого, UH-60 не могут летать на больших высотах, что делает невозможным их использование «в отдаленных регионах Афганистана, где работают Ми-17».
По мнению военных экспертов, это может ограничить возможности ВВС Афганистана при выполнении операций на территории страны.
Между тем в следующем году США планируют поставить в Афганистан около 160 вертолетов UH-60 Black Hawks и полностью перевести афганские ВВС на американские вертолеты в течение трех-пяти лет.
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