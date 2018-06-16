    СМИ: Пентагон признал превосходство Ми-17 над американскими вертолетами

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    СМИ: Пентагон признал превосходство <nobr>Ми-17</nobr> над американскими вертолетами

    СМИ: Пентагон признал превосходство Ми-17 над американскими вертолетами

    СМИ: Пентагон признал превосходство <nobr>Ми-17</nobr> над американскими вертолетами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • В Пентагоне заявили, что американские вертолеты UH-60 Black Hawks, которые США начали поставлять в Афганистан на замену российским Ми-17, менее эффективны и более сложны в обслуживании.

    Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Министерства обороны США, на который ссылается портал Drive. В докладе отмечается, что переход от Ми-17 к UH-60 «создает ряд сложностей, которые Пентагону пока не удалось решить».

    В частности, отмечается, что Ми-17 обладает почти в два раза большей грузоподъемностью, чем у американского вертолета, и, чтобы перевезти груз одного Ми-17 «нужно почти два вертолета Black Hawk». Помимо этого, UH-60 не могут летать на больших высотах, что делает невозможным их использование «в отдаленных регионах Афганистана, где работают Ми-17».

    По мнению военных экспертов, это может ограничить возможности ВВС Афганистана при выполнении операций на территории страны.

    Между тем в следующем году США планируют поставить в Афганистан около 160 вертолетов UH-60 Black Hawks и полностью перевести афганские ВВС на американские вертолеты в течение трех-пяти лет.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru