Воробьёв обещает первый Mercedes с подмосковного завода заслуженному жителю

Как пообещал губернатор Московской области, первый сошедший с конвейера автомобиль отдадут самому заслуженному жителю региона. Заявление Андрея Воробьёва приводится в Instagram!-аккаунте пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.На производстве планируется создать более 1 тысячи новых рабочих мест. Строительство нового завода по производству автомобилей Mercedes-Benz началось в июне 2017 года. Совокупный объем инвестиций достигает 15 миллиардов рублей.