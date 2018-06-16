Воробьёв обещает первый Mercedes с подмосковного завода заслуженному жителю

В индустриальном парке «Есипово», который находится в Солнечногорском районе Подмосковья, завершилось строительство основных и вспомогательных зданий на территории завода
Mercedes-Benz. Как ожидается, первый автомобиль сойдет с конвейера в первом квартале 2019 года.
#ГубернаторМО Андрей Воробьев проверил ход строительства завода Mercedes-Benz в Солнечногорском районе > > > Первые автомобили сойдут с конвейера уже в I квартале 2019 года. На производстве, развернутом в индустриальном парке #Есипово, планируется создание более 1 тыс новых рабочих мест. «Год назад там, где уже расположился завод Mercedes-Benz, было чистое поле, мы только 20 июня 2017 года присутствовали на закладке камня, — сказал #АндрейВоробьев. — Сегодня завершается стройка окрасочной линии, и через год у нас будут отечественные „Мерседесы“, выпущенные по современным немецким технологиям. Первую машину подарим самому заслуженному человеку Подмосковья». Сегодня уже завершено возведение всех основных и вспомогательных зданий, устанавливается оборудование внутри окрасочного цеха, а также идут работы по монтажу инженерных систем, прокладываются технологические коридоры для подключения к системам электроснабжения, вентиляции, канализации, питьевого и технического водопровода. Германский автоконцерн намерен выпускать в Подмосковье 25 тысяч автомобилей в год. #нашеподмосковье2018 #Воробьев2018 #подмосковье2018 #курсомпрезидента #инвестиции
На производстве планируется создать более 1 тысячи новых рабочих мест. Строительство нового завода по производству автомобилей Mercedes-Benz началось в июне 2017 года. Совокупный объем инвестиций достигает 15 миллиардов рублей.
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