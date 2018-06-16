Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

Режиссер Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Похороны знаменитого режиссера прошли с воинскими почестями. У могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов. После этого прозвучал Гимн России и гроб опустили в землю.
Могила Станислава Говорухина находится рядом захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня режиссера и депутата проводили в последний путь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. На церемонию прощания пришли сотни людей, в том числе Владимир Путин, Вячеслав Володин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров и многие другие коллеги и друзья Говорухина. Похоронный кортеж собравшиеся проводили аплодисментами.
Напомним, знаменитый режиссер, создавший десятки любимых зрителями фильмов, скончался в четверг, 14 июня, на 83-м году жизни. Станислав Говорухин ушел жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.
Могила Станислава Говорухина находится рядом захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня режиссера и депутата проводили в последний путь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. На церемонию прощания пришли сотни людей, в том числе Владимир Путин, Вячеслав Володин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров и многие другие коллеги и друзья Говорухина. Похоронный кортеж собравшиеся проводили аплодисментами.
Напомним, знаменитый режиссер, создавший десятки любимых зрителями фильмов, скончался в четверг, 14 июня, на 83-м году жизни. Станислав Говорухин ушел жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.
Комментарии