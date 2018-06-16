    Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями. Говорухин Станислав, кино, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтанислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

    Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

    Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

    Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

      • Режиссер Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

      Похороны знаменитого режиссера прошли с воинскими почестями. У могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов. После этого прозвучал Гимн России и гроб опустили в землю.

      Могила Станислава Говорухина находится рядом захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого, сообщает ТАСС.

      Ранее сегодня режиссера и депутата проводили в последний путь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. На церемонию прощания пришли сотни людей, в том числе Владимир Путин, Вячеслав Володин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров и многие другие коллеги и друзья Говорухина. Похоронный кортеж собравшиеся проводили аплодисментами.

      смотретьВ Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным
      В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным
      Напомним, знаменитый режиссер, создавший десятки любимых зрителями фильмов, скончался в четверг, 14 июня, на 83-м году жизни. Станислав Говорухин ушел жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.

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