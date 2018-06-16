Николя Саркози назвал фантастической атмосферу ЧМ-2018

Бывший президент Франции Николя Саркози, посетивший матч между сборными Франции и Австралии, назвал атмосферу чемпионата мира в России фантастической.
Такое мнение Саркози высказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Николя Саркози: «Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня — в Казани, атмосфера — фантастическая!».
Он также добавил, что в эти дни весь мир смотрит на Россию, и назвал футбол «универсальным спортом, который позволяет объединять людей», передает РИА Новости.
Матч между Францией и Австралией, который проходил в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена», завершился со счетом 2:1 в пользу французской сборной. Соперники Франции и Австралии по группе C — Перу и Дания — позднее сегодня сыграют в Саранске.
Казань примет четыре матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 и ¼ финала чемпионата мира.
Николя Саркози: «Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня — в Казани, атмосфера — фантастическая!».
Он также добавил, что в эти дни весь мир смотрит на Россию, и назвал футбол «универсальным спортом, который позволяет объединять людей», передает РИА Новости.
Матч между Францией и Австралией, который проходил в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена», завершился со счетом 2:1 в пользу французской сборной. Соперники Франции и Австралии по группе C — Перу и Дания — позднее сегодня сыграют в Саранске.
Казань примет четыре матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 и ¼ финала чемпионата мира.
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