Патриарх Кирилл нашел способ победить воровство в России

В Вологодскую митрополию с официальным первосвятительским визитом прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви, выступая в храме Великомученицы Варвары, рассказал жителям Череповца о трудных 90-х годах и поделился мнение о том, как победить воровство в России, передает РИА Новости.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Я вспоминаю трудные 90-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну, нельзя же жить в такой нищете, так убого? И в ответ обычно слышал: нам нужны кредиты, деньги и технологии. И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить».
По мнению патриарха, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть. «Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», — подчеркнул предстоятель РПЦ.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Я вспоминаю трудные 90-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну, нельзя же жить в такой нищете, так убого? И в ответ обычно слышал: нам нужны кредиты, деньги и технологии. И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить».
По мнению патриарха, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть. «Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», — подчеркнул предстоятель РПЦ.
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