В Белоруссии запретили торговать фаллоимитаторами на рынках

Правительство Белоруссии внесло изменения в правила работы рынков на территории республики.
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В тексте постановления, которое опубликовано на сайте правительства Республики Беларусь, сообщается о новых правилах торговли хлебобулочными, кондитерскими и прочими изделиями, а также эротическими товарами.
В частности, в стране вводится запрет на размещение на территории рынков секс-шопов и точек продажи эротической продукции. Кабмин объясняет новые правила защитой общественной морали.
Из текста постановления: «В целях реализации государственной политики, направленной на предотвращение пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиту общественной морали, формирование здорового образа жизни людей, установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения».
Поправки вступают в силу сегодня.
В частности, в стране вводится запрет на размещение на территории рынков секс-шопов и точек продажи эротической продукции. Кабмин объясняет новые правила защитой общественной морали.
Из текста постановления: «В целях реализации государственной политики, направленной на предотвращение пропаганды порнографии, насилия и жестокости, защиту общественной морали, формирование здорового образа жизни людей, установлен запрет продажи на торговых местах эротической продукции, продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, по сексуальному образованию и половому воспитанию, сексуального назначения».
Поправки вступают в силу сегодня.
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