    В Берлине мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые

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    В Берлине мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые

    В Берлине мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые

    В Берлине вооруженный ножом напал с ножом на пассажиров электрички. Пострадали три человека.

    По данным местных СМИ, нападение произошло рано утром в районе Пренцлауэр-берг на станции «Грайфсвальдер-штрассе».

    От действий преступника пострадали двое мужчин и женщина. Об их состоянии пока не сообщается.

    Сам нападавший с места преступления скрылся. Сейчас его ищут полицейские, сообщает ТАСС.


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