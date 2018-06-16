В Берлине мужчина с ножом напал на пассажиров электрички, есть раненые

В Берлине вооруженный ножом напал с ножом на пассажиров электрички. Пострадали три человека.
По данным местных СМИ, нападение произошло рано утром в районе Пренцлауэр-берг на станции «Грайфсвальдер-штрассе».
От действий преступника пострадали двое мужчин и женщина. Об их состоянии пока не сообщается.
Сам нападавший с места преступления скрылся. Сейчас его ищут полицейские, сообщает ТАСС.
От действий преступника пострадали двое мужчин и женщина. Об их состоянии пока не сообщается.
Сам нападавший с места преступления скрылся. Сейчас его ищут полицейские, сообщает ТАСС.
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