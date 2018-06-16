Осужденный экс-президент Бразилии будет из тюрьмы комментировать матчи ЧМ-2018

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, осужденный за коррупцию на 12 лет, согласился прокомментировать матчи чемпионата мира по футболу для одного из местных телеканалов.
В камере экс-главы государства есть телевизор. Как сообщается, Лула да Силва будет записывать свои впечатления от игр и отправлять их в редакцию, а журналисты зачитают эти послания в эфире. Первые комментарии прозвучат с телеэкранов 18 июня, когда команда Бразилии встретится со сборной Швейцарии.
Ранее адвокаты экс-главы государства пытались добиться для своего подзащитного права записывать в тюрьме видеообращения, однако делать этого не разрешили.
Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, которого посадили по итогам уголовного процесса по делу о коррупции. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 1 месяца.
Ранее адвокаты экс-главы государства пытались добиться для своего подзащитного права записывать в тюрьме видеообращения, однако делать этого не разрешили.
Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, которого посадили по итогам уголовного процесса по делу о коррупции. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 1 месяца.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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