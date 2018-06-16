    Черышев призвал сборную России забыть о Салахе и разгроме Саудовской Аравии

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Черышев призвал сборную России забыть о Салахе и разгроме Саудовской Аравии

    Черышев призвал сборную России забыть о Салахе и разгроме Саудовской Аравии

    Черышев призвал сборную России забыть о Салахе и разгроме Саудовской Аравии
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Игрок российской сборной Денис Черышев поделился ожиданиями от матча с командой Египта.

    Российский полузащитник отметил, что египтяне играют в оборонительный футбол и очень опасны в контратаках. По словам Черышева, российской команде предстоит трудный матч.

    При этом Черышев подчеркнул, что российские футболисты должны сконцентрироваться на своей игре, а не волноваться о лидере египтян Мохаммеде Салахе, который пропустил матч с уругвайцами (0:1) из-за травмы.

    Денис Черышев, полузащитник сборной России: «Салах, наверное, на 100% не готов, но нас это не должно волновать. Мы должны концентрироваться на своей игре».

    Также футболист призвал своих партнеров по команде «работать на позитиве» и забыть победу над Саудовской Аравией в матче открытия.

    смотреть5:0!!! Самые яркие моменты матча Россия — Саудовская Аравия
    5:0!!! Самые яркие моменты матча Россия — Саудовская Аравия
    Напомним, сборная России, которая разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, сейчас лидирует в группе А. В первом матче чемпионата мира Денис Черышев отметился дублем. Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

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