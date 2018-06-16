    В Алтайском крае разбился самолет Як-52, есть погибшие

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    В Алтайском крае разбился самолет Як-52, есть погибшие

    В Алтайском крае разбился самолет <nobr>Як-52</nobr>, есть погибшие

    По предварительным данным, в результате крушения спортивно-тренировочного самолета Як-52 погибли два человека.

    О крушении частного самолета Як-52 в Алтайском крае сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

    Источник: «На борту, по предварительным данным, находились два пилота. Оба погибли».

    Самолет разбился при заходе на посадку. На земле жертв и разрушений нет, добавил собеседник агентства.

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