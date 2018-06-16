Улицы Благовещенска после ливня превратились в бурные реки

В нескольких районах города Благовещенска Амурской области дороги и тротуары оказались под водой. Подтопления вызвали продолжительные ливни, которые обрушились на населенный пункт.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города, дожди шли двое суток, к 17:00 по местному времени (11:00 по Москве) выпало 57 миллиметров осадков, большая часть которых приходится на сегодняшний день.
Поднялся уровень воды в реке Бурхановке, которая протекает по территории Благовещенска, замедлился сток воды из ливневой канализации. Это осложняет и без того непростую ситуацию. Спецтехника в круглосуточном режиме ведет откачку воды. На улицах города работают три вакуумные машины и три отряда спасателей с мотопомпами.
Региональное управление МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ предупреждает, что завтра ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
Поднялся уровень воды в реке Бурхановке, которая протекает по территории Благовещенска, замедлился сток воды из ливневой канализации. Это осложняет и без того непростую ситуацию. Спецтехника в круглосуточном режиме ведет откачку воды. На улицах города работают три вакуумные машины и три отряда спасателей с мотопомпами.
Региональное управление МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ предупреждает, что завтра ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
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