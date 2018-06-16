Скончался дирижер Геннадий Рождественский

Геннадий Рождественский скончался на
88-м году жизни.
Знаменитый дирижер и пианист ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Геннадий Рождественский был профессором Московской консерватории и главным дирижером Камерного музыкального театра имени Покровского. Более 50 лет руководил различными музыкальными коллективами, с разными оркестрами Рождественский записал более 700 дисков и пластинок с произведениями как современных, так и классических авторов. Также он стал автором нескольких сочинений, среди которых наиболее известна оратория «Заповедное слово русскому народу», и несколько книг.
Рождественский был лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РФ, командором ордена Британской империи и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Геннадий Рождественский был профессором Московской консерватории и главным дирижером Камерного музыкального театра имени Покровского. Более 50 лет руководил различными музыкальными коллективами, с разными оркестрами Рождественский записал более 700 дисков и пластинок с произведениями как современных, так и классических авторов. Также он стал автором нескольких сочинений, среди которых наиболее известна оратория «Заповедное слово русскому народу», и несколько книг.
Рождественский был лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РФ, командором ордена Британской империи и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
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