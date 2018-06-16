    В Госдуме ответили на призыв Киева испортить футбольный праздник в России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    В Госдуме ответили на призыв Киева испортить футбольный праздник в России

    В Госдуме ответили на призыв Киева испортить футбольный праздник в России

    В Госдуме ответили на призыв Киева испортить футбольный праздник в России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • В Госдуме напомнили главе МИД Украины, что чемпионат мира футболу — это праздник болельщиков, а не политиков.

    Комментируя призыв Павла Климкина, Алексей Чепа отметил, что во время матча открытия чемпионата мира болельщики с украинскими флагами радовались рядом с российскими любителями футбола и вместе наслаждались игрой. По словам депутата, это был общий праздник.

    Также депутат пригрозил украинскому министру «серьезной ответственностью» и выразил уверенность в том, что испортить чемпионат мира никому не удастся, передает RT.

    Алексей Чепа, зампред комитета Госдумы по международным делам: «Такое заявление Климкина о том, чтобы испортить праздник, грозит серьезной ответственностью. Он должен это понимать. Это праздник людей, а не политиков. Если кто-то его попытается испортить, то ничего не произойдет — организация замечательная, все работает как часы».

    Напомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в нарушении «всех международных правил» и заявил, что «футбольный праздник мы им должны испортить». Ранее же министр утверждал, что Киев обсуждает с футбольными федерациями и организациями фанатов протесты и политические выступления во время мундиаля.

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