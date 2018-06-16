Украинские дипломаты сообщили о планах Вашингтона увеличить помощь Киеву

Посольство Украины в Соединенных Штатах узнало о предложении американских властей в будущем году увеличить помощь Киеву более чем на 70 миллионов долларов.

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Как сообщает на своей странице в Facebook украинское посольство в Америке, увеличить помощь решил Конгресс США.



Пресс-служба посольства Украины в США: «Комитет по вопросам ассигнований палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект закона „Об ассигнованиях на нужды Минобороны на 2019 год“, где средства, которые предлагается выделить в качестве помощи на сферу безопасности Украины, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 миллионов долларов. Данная сумма на 50 миллионов долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год».



Сообщается, что в проекте закона смета помощи Киеву по линии американского внешнеполитического ведомства и причастных агентств определена на сумму в 441 миллион долларов. Это более чем на 20 миллионов долларов больше, чем аналогичные ассигнования 2018 года.



Совокупная сумма, которая в 2019 году может быть направлена на поддержку Украины, достигает 691 миллиона долларов США. Это более чем на 70 миллионов долларов больше, чем предусмотрено в нынешнем году. Для вступления в силу этим законопроектам предстоит найти одобрение полного состава палаты представителей. Также документы должен поддержать Сенат США и подписать президент Дональд Трамп.