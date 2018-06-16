В Японии нашли 60 неизвестных фотографий The Beatles

Шестьдесят неизвестных фотографий легендарной британской группы The Beatles нашли в доме японского фотографа Кацудзи Абэ.
По данным телеканала NHK, снимки относятся к периоду конца июня — начала июля 1966 года, когда знаменитая четверка гастролировала в Японии.
Пакет с фотографиями обнаружили в доме известного в Японии фотографа Кацудзи Абэ, в темной комнате, где проявлялись пленки. Фотограф скончался десять лет назад, при жизни он прославился работой с джазовыми и поп-музыкантами.
Во время гастролей группы в Японии Абэ снимал музыкантов с момента их прибытия в аэропорт Ханэда и до завершающего концерта в Токио 2 июля 1966 года. Последние снимки, по мнению экспертов, имеют особую ценность, так как звукозапись токийского концерта не сохранилась, да и фотографий до сих пор почти не было.
The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов — Джон Леннон, Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр — начали сольные карьеры.
Пакет с фотографиями обнаружили в доме известного в Японии фотографа Кацудзи Абэ, в темной комнате, где проявлялись пленки. Фотограф скончался десять лет назад, при жизни он прославился работой с джазовыми и поп-музыкантами.
Во время гастролей группы в Японии Абэ снимал музыкантов с момента их прибытия в аэропорт Ханэда и до завершающего концерта в Токио 2 июля 1966 года. Последние снимки, по мнению экспертов, имеют особую ценность, так как звукозапись токийского концерта не сохранилась, да и фотографий до сих пор почти не было.
The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов — Джон Леннон, Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр — начали сольные карьеры.
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