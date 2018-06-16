Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне НАТО

Капитан Роман Багаев
14-й волынской механизированной бригады ВСУ объяснил, почему украинские танкисты второй год подряд проваливаются на танковом биатлоне в Германии.
Украинские военные приняли участие в соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран НАТО Strong Europe Tank Challenge, которые проходили на полигоне армии США в Баварии в начале июня, и снова выступили неудачно. И если в прошлом году украинцы стали предпоследними из шести команд, то в этом — уже худшими из восьми.
Капитан Роман Багаев, который возглавлял украинскую команду, отметил, что в прошлом году танкистов подвело незнание языка и отставание в тактике. В этом же году украинцы подтянули язык, но проблемы возникли с новыми украинскими танками Т-84 «Оплот», которые военные получили вместо старых Т-64.
В частности, Багаев, чей танковый взвод регулярно признается лучшим на Украине, в интервью изданию «Новинарня» рассказал, что во время одного из этапов соревнований выстрелить смог лишь один танк из четырех.
Роман Багаев, капитан 14-й волынской механизированной бригады ВСУ: «Мы поехали на четырех Т-84. Во время „операции в наступлении“ выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики».
Также танкист пожаловался на то, что экипажам приходилось вручную устранять технические неполадки, и посетовал на плохую стабилизацию пушки. Кроме того, в Т-84 искрила проводка (танк чуть не сгорел).
Роман Багаев, капитан 14-й волынской механизированной бригады ВСУ: «В двух танках подвела система управления огнем — не было стабилизации пушки. После каждого выстрела она была подвижной — пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как тут попасть с 1,5 км?»
Состязания Strong Europe Tank Challenge — международные соревнования бронетанковых подразделений армий стран НАТО, которые проводятся США и Германией. В этом году в них приняли участие команды из восьми стран — Германии, Швеции, Австрии, Франции, Польши, Великобритании, США и Украины.
Т-84 «Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. Отличается новой системой управления огнем, приборами прицеливания и увеличенными бортовыми экранами.
Капитан Роман Багаев, который возглавлял украинскую команду, отметил, что в прошлом году танкистов подвело незнание языка и отставание в тактике. В этом же году украинцы подтянули язык, но проблемы возникли с новыми украинскими танками Т-84 «Оплот», которые военные получили вместо старых Т-64.
В частности, Багаев, чей танковый взвод регулярно признается лучшим на Украине, в интервью изданию «Новинарня» рассказал, что во время одного из этапов соревнований выстрелить смог лишь один танк из четырех.
Роман Багаев, капитан 14-й волынской механизированной бригады ВСУ: «Мы поехали на четырех Т-84. Во время „операции в наступлении“ выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики».
Также танкист пожаловался на то, что экипажам приходилось вручную устранять технические неполадки, и посетовал на плохую стабилизацию пушки. Кроме того, в Т-84 искрила проводка (танк чуть не сгорел).
Роман Багаев, капитан 14-й волынской механизированной бригады ВСУ: «В двух танках подвела система управления огнем — не было стабилизации пушки. После каждого выстрела она была подвижной — пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как тут попасть с 1,5 км?»
Состязания Strong Europe Tank Challenge — международные соревнования бронетанковых подразделений армий стран НАТО, которые проводятся США и Германией. В этом году в них приняли участие команды из восьми стран — Германии, Швеции, Австрии, Франции, Польши, Великобритании, США и Украины.
Т-84 «Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. Отличается новой системой управления огнем, приборами прицеливания и увеличенными бортовыми экранами.
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