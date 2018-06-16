    В московских трамваях убрали все турникеты

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    В московских трамваях убрали все турникеты

    В московских трамваях убрали все турникеты

    С 16 июня во всех московских трамваях сняли турникеты.

    Как сообщается на сайте мэра Москвы, теперь пассажиры могут заходить в любые двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне.

    В сообщении отмечается, что «посадка в транспорт без турникетов» стала быстрее и удобнее, «благодаря такому режиму работы пассажиры экономят от пяти до 20 минут в пути». Также сообщается, что после снятия турникетов пассажиропоток трамваев увеличился на 8%.

    Добавим, что такая система оплаты действует и на 80 популярных автобусных маршрутах.

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