    Путин простился со Станиславом Говорухиным в храме Христа Спасителя

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    Путин простился со Станиславом Говорухиным в храме Христа Спасителя

    Путин простился со Станиславом Говорухиным в храме Христа Спасителя

    Путин простился со Станиславом Говорухиным в храме Христа Спасителя

    Президент России простился со Станиславом Говорухиным и поделился своими воспоминаниями о знаменитом режиссере.

    Глава государства прибыл в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, где проходит церемония прощания, возложил бордовые розы к гробу, а потом подошел к вдове Говорухина и лично выразил ей свои соболезнования.

    Кроме того, Владимир Путин поделился своими воспоминаниями. Президент отметил, что Говорухиным был «настоящим большим художником», которого «знают и любят миллионы наших граждан».

    По словам главы государства, близко со знаменитым режиссером он познакомился в конце 2011 года, когда Говорухин возглавил его предвыборный штаб, а потом стал сопредседателем Общероссийского народного фронта. В связи с этим Путин назвал Говорухина настоящим патриотом и вспомнил цитату «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», передает РИА Новости.

    Владимир Путин, президент РФ: «Это как раз про него. Для меня было большим удовольствием и большой честью лично познакомиться со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним. Важна была не его административная, политическая поддержка, для меня была важна моральная, нравственная поддержка, потому что он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией, которые способны ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными соображениями, а исходя из интересов страны, так, как они это понимают».

    смотретьВ Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным
    В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным
    Напомним, знаменитый режиссер, создавший десятки любимых зрителями фильмов, скончался в четверг, 14 июня. Станислав Говорухин умер на 83-м году жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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