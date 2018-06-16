В Индонезии гигантский питон проглотил женщину

На острове Сулавеси (Индонезия) из желудка
8-метрового питона достали мертвую женщину. Змея проглотила ее по пути к огороду.
Как передает газета The Jakarta Post со ссылкой на местную полицию, в четверг поздним вечером 54-летняя Ва Тиба пошла проверить посадки на участке, расположенном примерно в километре от ее дома. Утром следующего дня ее семья забила тревогу.
Сестра бросилась на поиски, но обнаружила на земле только следы, обувь, фонарь и мачете. Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли крупного питона с раздутым после еды желудком. Когда змею убили и вскрыли, внутри обнаружилось тело пропавшей.
Сестра бросилась на поиски, но обнаружила на земле только следы, обувь, фонарь и мачете. Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли крупного питона с раздутым после еды желудком. Когда змею убили и вскрыли, внутри обнаружилось тело пропавшей.
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