В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с режиссером и депутатом Станиславом Говорухиным, скончавшимся на
83-м году жизни.
Почтить память режиссера пришли его друзья и коллеги, депутаты Госдумы, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и многие другие, передает «Интерфакс».
Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
Напомним, о смерти режиссера стало известно утром в четверг. Знаменитый режиссер скончался на 83-м году жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. А в Госдуме память Говорухина, который был председателем думского комитета по культуре, почтили минутой молчания.
Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
Напомним, о смерти режиссера стало известно утром в четверг. Знаменитый режиссер скончался на 83-м году жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. А в Госдуме память Говорухина, который был председателем думского комитета по культуре, почтили минутой молчания.
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