    В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным. Говорухин Станислав, Москва, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

    В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

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    В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

    В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

    В Москве началась церемония прощания со Станиславом Говорухиным

      В Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с режиссером и депутатом Станиславом Говорухиным, скончавшимся на 83-м году жизни.

      Почтить память режиссера пришли его друзья и коллеги, депутаты Госдумы, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров и многие другие, передает «Интерфакс».

      Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

      Напомним, о смерти режиссера стало известно утром в четверг. Знаменитый режиссер скончался на 83-м году жизни в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни.

      Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. А в Госдуме память Говорухина, который был председателем думского комитета по культуре, почтили минутой молчания.

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