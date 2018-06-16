Госдеп посоветовал американцам не ездить в Крым и на Кавказ

Госдепартамент США обновил рекомендации для гражданам страны, которые путешествуют по России.
Новая памятка для американских туристов опубликована на сайте Госдепартамента США. Путешественникам рекомендуется воздержаться от поездок в Крым, на Северный Кавказ и в Чечню.
Подчеркивается, что статус Крыма в составе России не признан международным сообществом, что там якобы «продолжаются злоупотребления в отношении иностранцев», кроме того американцам там не смогут оказать консульскую помощь, так как дипломатам въезд на территорию полуострова запрещен.
Из сообщения Госдепа США: «Правительство США не может предоставлять экстренные услуги американцам, путешествующим по Крыму, поскольку госслужащим запрещено посещать полуостров».
Американцам также настоятельно советуют избегать поездок на Северный Кавказ в связи с тем, что там «имеют место гражданские беспорядки и терроризм».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Подчеркивается, что статус Крыма в составе России не признан международным сообществом, что там якобы «продолжаются злоупотребления в отношении иностранцев», кроме того американцам там не смогут оказать консульскую помощь, так как дипломатам въезд на территорию полуострова запрещен.
Из сообщения Госдепа США: «Правительство США не может предоставлять экстренные услуги американцам, путешествующим по Крыму, поскольку госслужащим запрещено посещать полуостров».
Американцам также настоятельно советуют избегать поездок на Северный Кавказ в связи с тем, что там «имеют место гражданские беспорядки и терроризм».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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