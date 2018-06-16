Шестилетнему Савелию нужны деньги на борьбу с тяжелым недугом

Полтора миллиона рублей нужно собрать на лечение 6-летнего Савелия из Челябинска. Он страдает тяжелой почечной недостаточностью. Для поддержания жизни мальчику необходимо постоянно делать уколы и проходить сложные процедуры. Надежду на выздоровление может дать операция по пересадке почки. Донора уже нашли, но нужны дорогостоящие инъекции, чтобы орган прижился.

Савелию 6 лет, несколько месяцев из них он живет с трубкой в животе. Аппарат для перинатального диализа по несколько часов гоняет по брюшине физраствор. Так чистят организм детям, когда у них отказывают почки. У Савелия это случилось в декабре, после бронхита. Почечная недостаточность убивает тихо. Она проходила бессимптомно, пока не добралась до терминальной стадии. Новый год мальчик провел в реанимации, он был на грани жизни и смерти.



Алексей Крикунов, отец Савелия: «Мы делали ручной диализ в Челябинске, три раза в сутки подключали аппарат — в 6:00, в 12:100 и в 18:00. Строго в это время надо было быть дома, потому что никто этого больше не сделает».



О болезни старшего сына родители узнали, когда Алина ждала младшего. Сейчас она на восьмом месяце беременности.



Алина Крикунова, мать Савелия: «Мальчика ждем. Савелий очень хочет братика, он любит маленьких детишек».



Но пока Савелий терпит бесконечные уколы и то и дело спрашивает у родителей: что со мной будет? У врачей ответов два: если ничего не делать, Савелий всегда будет ростом 120 сантиметров и вряд ли доживет до 25 лет. Пропуск в здоровую есть — трансплантация почки отца. У мужчины на руках беременная жена, а он сам становится донором сыну.



Алексей Крикунов, отец Савелия: «Решение я принял сразу, не в чем было сомневаться. Главное — не унывать».



Как выяснила корреспондент Алина Репина, Крикуновы нашли лучших врачей и деньги на дорогие лекарства. Но главное сами они не могут купить. Чтобы почка прижилась и не вышла из строя через 10 лет, нужны всего две инъекции препарата под названием алемтузумаб общей стоимостью полтора миллиона рублей. Это позволит перезагрузить иммунитет, чтобы орган стал как родная.



Каабак Михаил, врач-трансплантолог: «Мы несколько раз в месяц перезагружаем телефоны, когда что-то устанавливаем. Новая почка — это как новое периферийное устройство. И надо его принять вместо того, чтобы снижать иммунитет».



До болезни Савелий ходил на ушу и любил играть в супергероев. Чтобы подарить ему полноценную жизнь, суперспособности не нужны, достаточно сделать денежный перевод. Чтобы помочь мальчику, отправьте СМС со словом «помогаю» и суммой пожертвования на номер 3434. Например: помогаю 300.