Открывшаяся в Москве выставка расскажет о героизме цыган в годы ВОВ

В московском Музее вооруженных сил открылась выставка, посвященная подвигам и страданиям цыган во время Великой отечественной войны.

Экспозицию подготовил известный художник и историк Николай Бессонов. Она проливает свет на трагедию, которая долгое время замалчивалась. По самым приблизительным подсчетам, только в Европе от рук фашистов погибли полмиллиона представителей цыганского этноса. Посетители выставки могут увидеть редкие фотографии, письма и документы, а также ознакомиться с биографиями цыган-офицеров, партизан и мирных жителей.



Валерия Янышева, дочь Николая Бессонова, актриса театра «Ромэн»: «Никто не знает о том, что они наравне со всеми размахивали шашкой, рыли окопы, бомбили с самолетов фашистов. Нет даже памятников. По сути, книга, которую папа написал, и является тем памятником цыганским воинам, о которых никто не знает, к сожалению».



Работа над выставкой длилась 10 лет. За это время Бессонов изучил государственные и семейные архивы, а также лично пообщался с теми, кто стал свидетелем тех трагических событий.