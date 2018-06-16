Синоптики обещают жаркий день в Московском регионе

В субботу в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов.
Как сообщается на сайтев Московском регионе установилась жаркая солнечная погода. В субботу в столице и области будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет от 23 до 25 градусов тепла. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
А в разных районах Московской области воздух в субботу прогреется до 21–25 градусов тепла.
В ночь на 17 июня в столице похолодает до 11–13 градусов. Ожидается слабый ветер. А в Подмосковье температура воздуха в ночное время будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла.
Специалисты объясняют возвращение погоды в регионе к климатической норме июня влиянием скандинавского антициклона.
А в разных районах Московской области воздух в субботу прогреется до 21–25 градусов тепла.
В ночь на 17 июня в столице похолодает до 11–13 градусов. Ожидается слабый ветер. А в Подмосковье температура воздуха в ночное время будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла.
Специалисты объясняют возвращение погоды в регионе к климатической норме июня влиянием скандинавского антициклона.
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