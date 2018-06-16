    «Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о любви к женатому миллионеру. знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о любви к женатому миллионеру

    «Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о любви к женатому миллионеру

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    «Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о любви к женатому миллионеру

    «Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о любви к женатому миллионеру

    «Готова была к гарему»: Сати Казанова рассказала о любви к женатому миллионеру

      Страна потеряла завидную невесту Сати Казанову. Теперь она законная жена итальянца Стефана. Певица рассказала о своей счастливой семейной жизни и тайном романе с миллиардером.

      В разговоре с Лерой Кудрявцевой Сати Казанова откровенно ответила на вопросы о сестре, свадьбе медовом месяце и итальянской семье, вспомнила, как младшую сестру Марьяну она перевезла в Москву и взяла на работу администратором, но долго это сотрудничество не продлилось. Поделилась Сати своими кулинарными секретами вегетарианской кухни.

      Раскрыла певица тайну своего романа с женатым миллиардером, которого она любила настолько, что не позволяла себе закатывать истерики. Подробности — в программе «Секрет на миллион».

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