    В Якутии более 20 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

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    В Якутии более 20 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

    В Якутии более 20 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

    В Минздраве Якутии сообщили о госпитализации более 20 жителей села Хоро, у которых обнаружены симптомы пищевого отравления.

    В Якутии проверяют информацию о вспышке острой кишечной инфекции в селе Хоро. В больницу с подозрением на сальмонеллез доставили более 20 жителей населенного пункта.

    Людмила Вербицкая, заместитель министра здравоохранения Якутии: «Активных обращений с жалобами на отравление было всего три, но, учитывая серьезность ситуации, медики сделали подворовый обход и профилактически госпитализировали всех, у кого было подозрение на отравление».

    В ведомстве сообщили, что пострадавших разместили в инфекционном отделении Верхневилюйской районной больницы. В Минздраве Якутии пока не готовы давать комментарии о том, что могло послужить причиной отравления людей, пишет «Интерфакс».

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