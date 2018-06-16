В Якутии более 20 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

В Минздраве Якутии сообщили о госпитализации более 20 жителей села Хоро, у которых обнаружены симптомы пищевого отравления.
В Якутии проверяют информацию о вспышке острой кишечной инфекции в селе Хоро. В больницу с подозрением на сальмонеллез доставили более 20 жителей населенного пункта.
Людмила Вербицкая, заместитель министра здравоохранения Якутии: «Активных обращений с жалобами на отравление было всего три, но, учитывая серьезность ситуации, медики сделали подворовый обход и профилактически госпитализировали всех, у кого было подозрение на отравление».
В ведомстве сообщили, что пострадавших разместили в инфекционном отделении Верхневилюйской районной больницы. В Минздраве Якутии пока не готовы давать комментарии о том, что могло послужить причиной отравления людей, пишет «Интерфакс».
Людмила Вербицкая, заместитель министра здравоохранения Якутии: «Активных обращений с жалобами на отравление было всего три, но, учитывая серьезность ситуации, медики сделали подворовый обход и профилактически госпитализировали всех, у кого было подозрение на отравление».
В ведомстве сообщили, что пострадавших разместили в инфекционном отделении Верхневилюйской районной больницы. В Минздраве Якутии пока не готовы давать комментарии о том, что могло послужить причиной отравления людей, пишет «Интерфакс».
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