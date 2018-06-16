Американские СМИ утверждают, что на саммите G7 в Канаде Трамп грубил европейским лидерам.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах утверждает, что президент США во время саммита G7 в канадском Квебеке «вел себя грубо и вызывающе».
В статье говорится о том, что президент США несколько раз при всех назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», имея ввиду штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании. Недовольство Трампа было вызвано невозможностью вести прямые переговоры по торговле с Германией и Францией в обход Еврокомиссии.
Источники издания также утверждают, что во время другой дискуссии, посвященной сделке ядерной программе Ирана и борьбе с терроризмом, Трамп заявил президенту Франции Макрону, что тот знает ситуацию не понаслышке, поскольку «все террористы находятся в Париже».
Сообщается, что еще одно бестактное замечание Трамп сделал в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время беседы о проблемах с иммиграцией в Европе: «Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 миллионов мексиканцев, и ты очень скоро покинешь свой пост».
Белый дом и Елисейский дворец отказались комментировать заявления, сделанные в этой статье. Однако президент США ответил сообщением на своей странице в Twitter. Чтобы опровергнуть «статьи фейковых СМИ» Дональд Трамп разместил кадры с саммита, где он улыбается и обнимается лидерами «семерки».
Ранее президент США прокомментировал фотографию с саммита, на которой канцлер ФРГ нависает над сидящим за столом Трампом. Он заявил, что только «фейковые» новости показывают «плохие фотографии» с переговоров.
Напомним, саммит «большой семерки» в канадском Квебеке завершился неделю назад. Трамп первым покинул встречу, вылетев в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном. При этом президент США не позволил своим представителям подписать итоговое коммюнике G7. По словам Трампа, это произошло из-за заявлений премьер-министра Канады, который назвал американские пошлины возмутительными. После завершения саммита стороны обменялись угрозами и колкими заявлениями. А простые канадцы решили бойкотировать американские товары.
В статье говорится о том, что президент США несколько раз при всех назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», имея ввиду штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании. Недовольство Трампа было вызвано невозможностью вести прямые переговоры по торговле с Германией и Францией в обход Еврокомиссии.
Источники издания также утверждают, что во время другой дискуссии, посвященной сделке ядерной программе Ирана и борьбе с терроризмом, Трамп заявил президенту Франции Макрону, что тот знает ситуацию не понаслышке, поскольку «все террористы находятся в Париже».
Сообщается, что еще одно бестактное замечание Трамп сделал в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время беседы о проблемах с иммиграцией в Европе: «Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 миллионов мексиканцев, и ты очень скоро покинешь свой пост».
Белый дом и Елисейский дворец отказались комментировать заявления, сделанные в этой статье. Однако президент США ответил сообщением на своей странице в Twitter. Чтобы опровергнуть «статьи фейковых СМИ» Дональд Трамп разместил кадры с саммита, где он улыбается и обнимается лидерами «семерки».
The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.
Ранее президент США прокомментировал фотографию с саммита, на которой канцлер ФРГ нависает над сидящим за столом Трампом. Он заявил, что только «фейковые» новости показывают «плохие фотографии» с переговоров.
Напомним, саммит «большой семерки» в канадском Квебеке завершился неделю назад. Трамп первым покинул встречу, вылетев в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном. При этом президент США не позволил своим представителям подписать итоговое коммюнике G7. По словам Трампа, это произошло из-за заявлений премьер-министра Канады, который назвал американские пошлины возмутительными. После завершения саммита стороны обменялись угрозами и колкими заявлениями. А простые канадцы решили бойкотировать американские товары.
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