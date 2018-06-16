Трамп прокомментировал фото с нависающей над ним Меркель

Президент США Дональд Трамп заявил, что только «фейковые» новости показывают «плохие фотографии» с переговоров.
Американский лидер прокомментировал на своей странице в Twitter одну и самых обсуждаемых фотографий с саммита G7, проходившего в Квебеке.
По словам Трампа, у него отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако «фейковые новости показывают только плохие фотографии с переговоров, на которых я требую то, чего ни один американский президент не попросил бы».
К сообщению прикреплено еще несколько фотографий с саммита, сделанных в других ракурсах.
Фотография, о которой идет речь, вызвала бурную реакцию в соцсетях, породив множество шуток и фотожаб. Снимок даже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, саммит «большой семерки» в Канаде завершился неделю назад. Трамп покинул встречу раньше всех, вылетев в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном. При этом президент США запретил своим представителям подписывать итоговое коммюнике G7. Трамп сказал, что причиной такого решения стали заявления канадского премьера, который назвал американские пошлины возмутительными. После завершения саммита стороны обменялись угрозами и колкими заявлениями. А простые канадцы призывают друг друга бойкотировать американские товары.
По словам Трампа, у него отличные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако «фейковые новости показывают только плохие фотографии с переговоров, на которых я требую то, чего ни один американский президент не попросил бы».
К сообщению прикреплено еще несколько фотографий с саммита, сделанных в других ракурсах.
I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement — where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.
Фотография, о которой идет речь, вызвала бурную реакцию в соцсетях, породив множество шуток и фотожаб. Снимок даже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, саммит «большой семерки» в Канаде завершился неделю назад. Трамп покинул встречу раньше всех, вылетев в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном. При этом президент США запретил своим представителям подписывать итоговое коммюнике G7. Трамп сказал, что причиной такого решения стали заявления канадского премьера, который назвал американские пошлины возмутительными. После завершения саммита стороны обменялись угрозами и колкими заявлениями. А простые канадцы призывают друг друга бойкотировать американские товары.
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