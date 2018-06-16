    В Школе искусств Глазго произошел второй масштабный пожар. Великобритания, Шотландия, вузы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Школе искусств Глазго произошел второй масштабный пожар

    В Школе искусств Глазго произошел второй масштабный пожар

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    • Фото: @CARLEE79 , @sw4nton / twitter.com
    В Школе искусств Глазго произошел второй масштабный пожар

    В Школе искусств Глазго произошел второй масштабный пожар

    В Школе искусств Глазго произошел второй масштабный пожар
    • Фото: @CARLEE79 , @sw4nton / twitter.com

      • Крупный пожар произошел в Шотландии. Горит школа искусств Глазго, в которой еще не завершились реставрационные работы после масштабного пожара 2014 года.

      Как передают британские СМИ, пожар произошел в Школе искусств Глазго — высшее художественное училище, расположенном в центре города. Здание, в котором располагается высшее учебное заведение, было построено на рубеже XIX и XX веков и считается одним из главных архитектурных памятников Великобритании.

      До сих пор в учебном заведении велись реставрационные работы после предыдущего пожара, произошедшего 23 мая 2014 года. Тогда возгорание началось из-за того, что взорвался проекционный аппарат. Студентов и преподавателей благополучно эвакуировали. Однако огонь погубил около трети имущества знаменитого учебного заведения, в том числе его уникальную библиотеку.

      Судя по кадрам с места происшествия, сейчас пылает верхняя часть исторического здания. Как сообщают пользователи соцсетей, пламя пожара видно на расстоянии 10 миль от места происшествия.



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