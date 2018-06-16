    В Финляндии вынесли приговор исполнителю первого в стране теракта. Финляндия, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Финляндии вынесли приговор исполнителю первого в стране теракта

    В Финляндии вынесли приговор исполнителю первого в стране теракта

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    В Финляндии вынесли приговор исполнителю первого в стране теракта

    В Финляндии вынесли приговор исполнителю первого в стране теракта

      Марокканец-беженец, зарезавший в Финляндии двух женщин и ранивший восемь человек, приговорен к пожизненному заключению.

      Уездный суд финского региона Варсинайс-Суоми приговорил к пожизненному заключению 23-летнего марокканца Абдеррахмана Буанана, признав его виновным в двух убийствах и восьми покушениях на убийство. Подсудимый также должен выплатить штраф родственникам погибших и пострадавшим в размере 450 тысяч евро.

      Убийство произошло в августе 2017 года в городе Турку. Прибывший в страну как беженец мужчина по имени Абдеррахман Буанан напал с ножом на женщин на Торговой площади города. Жертвами нападения стали 15-летняя девушка и 67-летняя женщина. Еще шесть женщин и двое мужчин получили ранения.

      Буанан заявил во время судебного процесса, что планировал убить сперва двоих женщин и отрезать им головы, а потом скрыться для того, чтобы продолжать совершать убийства.

      Адвокаты ходатайствовали о признании убийств непреднамеренными и не носящими террористической направленности. Суд признал происшествие терактом. Атака в Турку стала первым в истории Финляндии официально признанным терактом.

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