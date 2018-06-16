В США приговорили к тюрьме врача, избившего сенатора Рэнда Пола

В американском штате Кентукки вынесли приговор мужчине, избившему сенатора Рэнда Пола.
Как передает Fох News, 59-летний врач-анестезиолог был приговорен к 1 месяцу тюремного заключения, 100 часам исправительных работ и штрафу в размере 10 тысяч долларов за нападение на американского сенатора Рэнда Пола.
Нападение произошло в ноябре прошлого года. 55-летний сенатор-республиканец был избит во дворе своего дома. Бучер напал на своего соседа и сломал ему 6 ребер.
Поводом для нападения стал конфликт на бытовой почве. Как сообщают СМИ, соседи долгое время конфликтовали из-за лужайки, соединяющей их домовладения. Конфликт завершился дракой.
Судебные слушания длились несколько месяцев. В марте Рене Бучер признал свою вину. Прокуратура требовала для него 2 года лишения свободы.
Нападение произошло в ноябре прошлого года. 55-летний сенатор-республиканец был избит во дворе своего дома. Бучер напал на своего соседа и сломал ему 6 ребер.
Поводом для нападения стал конфликт на бытовой почве. Как сообщают СМИ, соседи долгое время конфликтовали из-за лужайки, соединяющей их домовладения. Конфликт завершился дракой.
Судебные слушания длились несколько месяцев. В марте Рене Бучер признал свою вину. Прокуратура требовала для него 2 года лишения свободы.
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