    В США приговорили к тюрьме врача, избившего сенатора Рэнда Пола

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    • Фото: warrencountyjail.com
    В США приговорили к тюрьме врача, избившего сенатора Рэнда Пола

    В США приговорили к тюрьме врача, избившего сенатора Рэнда Пола

    В США приговорили к тюрьме врача, избившего сенатора Рэнда Пола
  • Фото: warrencountyjail.com

    • В американском штате Кентукки вынесли приговор мужчине, избившему сенатора Рэнда Пола.

    Как передает Fох News, 59-летний врач-анестезиолог был приговорен к 1 месяцу тюремного заключения, 100 часам исправительных работ и штрафу в размере 10 тысяч долларов за нападение на американского сенатора Рэнда Пола.

    Нападение произошло в ноябре прошлого года. 55-летний сенатор-республиканец был избит во дворе своего дома. Бучер напал на своего соседа и сломал ему 6 ребер.

    Поводом для нападения стал конфликт на бытовой почве. Как сообщают СМИ, соседи долгое время конфликтовали из-за лужайки, соединяющей их домовладения. Конфликт завершился дракой.

    Судебные слушания длились несколько месяцев. В марте Рене Бучер признал свою вину. Прокуратура требовала для него 2 года лишения свободы.

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