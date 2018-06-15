    В США заключенный у здания суда расстрелял помощников шерифа

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    • Фото: @arothfield / twitter.com
    В США заключенный у здания суда расстрелял помощников шерифа

    В США заключенный у здания суда расстрелял помощников шерифа

    В США заключенный у здания суда расстрелял помощников шерифа
  • Фото: @arothfield / twitter.com

    • В американском штате Канзас заключенный, которого конвоировали в здание суда, завладел оружием помощника шерифа и открыл стрельбу.

    Как передает Associated Press, стрельба произошла в американском городе Канзас-Сити у здания окружного суда. Во дворе здания заключенному, доставленному из тюрьмы на слушания, удалось выхватить пистолет у сопровождавших его охранников и открыть огонь.

    Один из помощников шерифа был убит на месте. Второй госпитализирован в критическом состоянии. Преступник также получил ранения и был доставлен в больницу.

    Власти штата ведут расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, как преступнику удалось завладеть оружием.

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