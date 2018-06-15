В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек

Врачи санитарной авиации решают вопрос о транспортировке пострадавших в ДТП в Саратовской области в больницы областного центра.
Авария на трассе в Саратовской области произошла около 18:30 по московскому времени между поселками Степное и Золотая Степь. По предварительной информации, автомобиль Renault врезался в рейсовый автобус.
В областном Минздраве сообщают о девяти пострадавших.
Александр Колоколов, пресс-секретарь Минздрава Саратовской области: «По данным министерства здравоохранения, в результате аварии за помощью обратились девять человек. Сейчас в больнице остаются две женщины, одна находится в тяжелом состоянии. Для оценки состояния пострадавших на место в Советский район из Саратова выехала бригада санавиации».
Врачи будут решать вопрос о транспортировке пациентов в областной центр, пишет ТАСС.
В областном Минздраве сообщают о девяти пострадавших.
Александр Колоколов, пресс-секретарь Минздрава Саратовской области: «По данным министерства здравоохранения, в результате аварии за помощью обратились девять человек. Сейчас в больнице остаются две женщины, одна находится в тяжелом состоянии. Для оценки состояния пострадавших на место в Советский район из Саратова выехала бригада санавиации».
Врачи будут решать вопрос о транспортировке пациентов в областной центр, пишет ТАСС.
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