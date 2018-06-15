    В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек. ДТП, Саратовская область, автомобили, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек

    В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек

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    • Фото: Sergey Nesterov / vk.com
    В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек

    В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек

    В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали 9 человек
    • Фото: Sergey Nesterov / vk.com

      • Врачи санитарной авиации решают вопрос о транспортировке пострадавших в ДТП в Саратовской области в больницы областного центра.

      Авария на трассе в Саратовской области произошла около 18:30 по московскому времени между поселками Степное и Золотая Степь. По предварительной информации, автомобиль Renault врезался в рейсовый автобус.

      В областном Минздраве сообщают о девяти пострадавших.

      Александр Колоколов, пресс-секретарь Минздрава Саратовской области: «По данным министерства здравоохранения, в результате аварии за помощью обратились девять человек. Сейчас в больнице остаются две женщины, одна находится в тяжелом состоянии. Для оценки состояния пострадавших на место в Советский район из Саратова выехала бригада санавиации».

      Врачи будут решать вопрос о транспортировке пациентов в областной центр, пишет ТАСС.

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