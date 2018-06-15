    В Москве мужчина упал под поезд в метро и выжил

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    В Москве мужчина упал под поезд в метро и выжил

    В Москве мужчина упал под поезд в метро и выжил

    На станции метро «Новокузнецкая» пассажир упал на рельсы перед прибывающим поездом. Мужчина выжил, но лишился руки.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию службы безопасности столичного метрополитена, инцидент произошел в пятницу вечером на станции метро «Новокузнецкая».

    Мужчина по неосторожности упал на рельсы. Машинист приближающегося поезда успел применить экстренное торможение, но в результате происшествия мужчина на путях лишился руки. Пострадавшего вытащили и доставили в больницу.

    Из-за происшествия поезда по Замоскворецкой линии следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение поездов восстановлено.

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