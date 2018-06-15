Матч Ирана и Марокко в Петербурге установил рекорд посещаемости

На стадионе
«Санкт-Петербург», где сегодня сборная Ирана победила команду Марокко, побит рекорд.
Всего первую для Петербурга встречу ЧМ-2018 посетили 62 548 болельщиков при максимальной вместимости 64 468.
Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости для стадиона на Крестовском острове. Прошлое достижение датируется июлем 2017-го — тогда финальный матч Кубка конфедераций между командами Чили и Германии увидели 57 268 зрителей.
Самым же посещаемым матчем «Зенита» на новой арене стала игра против московского «Спартака» в августе прошлого года. Тогда на трибуны пришли 53 359 человек, отметили в пресс-службе «Зенита».
Впрочем, уже во вторник, 19 июня, и сегодняшнее достижение может не устоять. В Петербурге ожидается аншлаг на матче сборных России и Египта. Всего же стадион «Санкт-Петербург» будет принимать еще шесть игр ЧМ-2018, в том числе полуфинал и матч за третье место.
Напомним, сегодня Иран со счетом 1:0 переиграл команду Марокко. Победу команде Карлуша Кейруша принес автогол, который был забит в компенсированное время.
Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости для стадиона на Крестовском острове. Прошлое достижение датируется июлем 2017-го — тогда финальный матч Кубка конфедераций между командами Чили и Германии увидели 57 268 зрителей.
Самым же посещаемым матчем «Зенита» на новой арене стала игра против московского «Спартака» в августе прошлого года. Тогда на трибуны пришли 53 359 человек, отметили в пресс-службе «Зенита».
Впрочем, уже во вторник, 19 июня, и сегодняшнее достижение может не устоять. В Петербурге ожидается аншлаг на матче сборных России и Египта. Всего же стадион «Санкт-Петербург» будет принимать еще шесть игр ЧМ-2018, в том числе полуфинал и матч за третье место.
Напомним, сегодня Иран со счетом 1:0 переиграл команду Марокко. Победу команде Карлуша Кейруша принес автогол, который был забит в компенсированное время.
Комментарии