    Матч Ирана и Марокко в Петербурге установил рекорд посещаемости

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин
    Матч Ирана и Марокко в Петербурге установил рекорд посещаемости

    Матч Ирана и Марокко в Петербурге установил рекорд посещаемости

    Матч Ирана и Марокко в Петербурге установил рекорд посещаемости
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Гальперин

    • На стадионе «Санкт-Петербург», где сегодня сборная Ирана победила команду Марокко, побит рекорд.

    Всего первую для Петербурга встречу ЧМ-2018 посетили 62 548 болельщиков при максимальной вместимости 64 468.

    Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости для стадиона на Крестовском острове. Прошлое достижение датируется июлем 2017-го — тогда финальный матч Кубка конфедераций между командами Чили и Германии увидели 57 268 зрителей.

    Самым же посещаемым матчем «Зенита» на новой арене стала игра против московского «Спартака» в августе прошлого года. Тогда на трибуны пришли 53 359 человек, отметили в пресс-службе «Зенита».

    Впрочем, уже во вторник, 19 июня, и сегодняшнее достижение может не устоять. В Петербурге ожидается аншлаг на матче сборных России и Египта. Всего же стадион «Санкт-Петербург» будет принимать еще шесть игр ЧМ-2018, в том числе полуфинал и матч за третье место.

    Напомним, сегодня Иран со счетом 1:0 переиграл команду Марокко. Победу команде Карлуша Кейруша принес автогол, который был забит в компенсированное время.

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