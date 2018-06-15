Чиновники Смольного сыграли в футбол в дворцовых интерьерах

Петербургский комитет по охране памятников доказал, что футбол и историческая архитектура понятия вполне сочетаемые. Кроме того, чиновников вдохновил первый успех национальной сборной на чемпионате мира.

Разгромная победа российской сборной так впечатлила сотрудников комитета по охране памятников Петербурга, что они сами решили сыграть в футбол. Причем так увлеклись, что из петербургских дворов переместились с мячом в исторические здания.



Вместо стадионов они обивали пороги и стены особняка Брусницыных на Кожевенной линии, главный зал Этнографического музея и даже пышные интерьеры Александринки. Но никакого варварства в этой акции нет.



Чиновники лишь хотели показать, что памятники и футбол едины. Позже специалисты КГИОП успокоили: во время футбольного матча ни один архитектурный шедевр не пострадал и ни одна скульптура не получила травму.