Житель Новосибирска избил врача из-за анализа мочи

Новосибирские сыщики проверяют сообщения об избиении врача мужем пациентки.
ЧП случилось в новосибирской больнице №25. Скорая доставила женщину в приемный покой с подозрением на острый панкреатит. Пациентку принял дежурный врач — медик выслушал ее жалобы и назначил обследования, в том числе анализ мочи.
Однако этот анализ возмутил пациентку — она отказалась его сдавать и стала ругаться на медика. Также женщина рассказала о приеме мужу, который напал на дежурного врача, после чего пара ушла.
У пострадавшего медика предварительно диагностировали сотрясение мозга. Впрочем, отмечает «НГС.Новости», врачу еще предстоит дополнительное обследование.
По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Сыщики выясняют все обстоятельства происшествия, сообщили в новосибирском управлении СК.
Однако этот анализ возмутил пациентку — она отказалась его сдавать и стала ругаться на медика. Также женщина рассказала о приеме мужу, который напал на дежурного врача, после чего пара ушла.
У пострадавшего медика предварительно диагностировали сотрясение мозга. Впрочем, отмечает «НГС.Новости», врачу еще предстоит дополнительное обследование.
По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Сыщики выясняют все обстоятельства происшествия, сообщили в новосибирском управлении СК.
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