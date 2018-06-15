    Житель Новосибирска избил врача из-за анализа мочи

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    • Фото: Следком / twitter.com
    Житель Новосибирска избил врача <nobr>из-за</nobr> анализа мочи

    Житель Новосибирска избил врача из-за анализа мочи

    Житель Новосибирска избил врача <nobr>из-за</nobr> анализа мочи
  • Фото: Следком / twitter.com

    • Новосибирские сыщики проверяют сообщения об избиении врача мужем пациентки.

    ЧП случилось в новосибирской больнице №25. Скорая доставила женщину в приемный покой с подозрением на острый панкреатит. Пациентку принял дежурный врач — медик выслушал ее жалобы и назначил обследования, в том числе анализ мочи.

    Однако этот анализ возмутил пациентку — она отказалась его сдавать и стала ругаться на медика. Также женщина рассказала о приеме мужу, который напал на дежурного врача, после чего пара ушла.

    У пострадавшего медика предварительно диагностировали сотрясение мозга. Впрочем, отмечает «НГС.Новости», врачу еще предстоит дополнительное обследование.

    По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Сыщики выясняют все обстоятельства происшествия, сообщили в новосибирском управлении СК.


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