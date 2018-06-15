От Пикассо до Дали: в Петербурге открывается выставка редких литографий

Литографии великих мастеров расскажут еще больше об их искусстве. Ценителям будут интересны в том числе и работы музыкантов, которые экспонируются впервые.

Посетители этой выставки наверняка удивятся такому множеству литографий великих художников. Галерея «Арт-банка» достала из фондов Пабло Пикассо, Марка Шагала, Анри Матисса. Ценители кубизма, сюрреализма и постимпрессионизма найдут в этом пространстве уникальные и редкие работы, которые раньше никогда не экспонировались.



Так получилось, что они концептуально не вошли в прошедшие ретроспективы. В самостоятельную выставку их решили объединить только сегодня.



Избранные работы Сальвадора Дали, который, кстати, всегда самостоятельно делал литографии, анонсируют одну из экспозиций следующего сезона. Аналогично на выставке представлены и оттиски великих музыкантов: оперного певца Лучано Паваротти и гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда. В галерее расскажут об их неизвестных ранее талантах, когда вслед за художниками ХХ века они увлеченно начали постигать сложную технику литографии.