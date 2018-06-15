ФАС заподозрил в сговоре поставщиков продуктов в школы и детсады Петербурга

По сведениям антимонопольщиков, в городе существовали два картеля, участники которых поставляли продукты в соцучреждения по завышенным ценам.

Поставщиков еды в соцучреждения Петербурга заподозрили в сговоре. В деталях неформального соглашения разбирается Управление ФАС.



По данным антимонопольной службы, на рынке питания действовали сразу два негласных картеля. Первый объединил три компании. Их сотрудники совместно готовили конкурсные заявки, а руководство определяло предельный порог снижения на торгах.



Это значит, что продукты, которые попадали в школы, детские сады и больницы, могли закупаться по завышенным ценам. Компании, фигурирующие в другом деле, фактически были разными организациями только на бумаге.



«Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом „Северо-Запад“», ООО «Специализированная торговая компания» расположены по одному адресу, ведут совместную административно-хозяйственную деятельность и имеют общую функциональную структуру. Компьютеры сотрудников были объединены в локальную сеть. Имелся даже единый сервер, на котором расположена документация, касающаяся участия фирм в торгах, отметили в пресс-службе петербургского управления ФАС.



Общая сумма торгов на поставку продуктов питания, в которых участвовали представители подпольных картелей, превысила 100 миллионов рублей. Детали этих сделок участники комиссии Федеральной антимонопольной службы разберут на заседании в июле.