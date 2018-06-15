Семья художников увековечила имена петербургских мостов в керамических табличках

Юрий Осинин не смог мириться с современными табличками на переправах и придумал свои керамические указатели, где использовал аутентичный шрифт и стилистику.

Не ждать милости от властей и взять всё в свои руки — решила однажды семья Осининых, прогуливаясь по Петербургу. Никакого экстремизма, речь об искусстве. Просто, если воспринимаешь как свое не только жилье, но и весь город, то и ухаживать, соответственно, хочется за всем, что встречается на пути и режет глаз.



Глава семьи вспомнил, как 14 лет назад установил в Соловецком монастыре керамическую икону и что выглядит она до сих пор как новая. И теперь внимательный петербуржец может заметить его творения на городских мостах.



Каждая керамическая табличка рукотворная, практически произведение искусства. В таинстве участвует вся семья художника. Даже униформу каждому придумали соответствующую, где собственное имя превращено в топоним.



Уже по-хозяйски внимательного Юрия Осинина стали раздражать появляющиеся на мостах дешевые плоские жестянки с наклеенными пленочными буквами на сомнительном голубом фоне. Обратившись к городским чиновникам, художник услышал: более качественные таблички послевоенного образца часто воруют, а такие современные — нет.



Юрий Осинин, художник: «Антивандальное уродство. Отлично! Такие таблички криво висят, плохо сделаны, никому не нужны. Красота!»



Для спасения уникальной городской детали Осинин тщательно изучил аутентичный шрифт. После пяти обжигов добился правильного синего и приступил к подпольной замене табличек. Для начала — вокруг мастерской.



Самый первый в списке Юрия Осинина стал Таракановский мост. Рукотворная керамическая табличка появилась здесь в 2015 году. А вот второй указатель до сих пор остается прежним — в стиле ширпотреб. Зато таким образом можно почувствовать разницу и в начертании, и в отношении.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко погрузилась в искусство изготовления антивандальных керамических табличек.