Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на сирийско-израильской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Лидеры обсудили совместные усилия по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы и договорились наращивать координацию на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму.
Кроме того, Путин и Нетаньяху пришли к соглашению о контактах на различных уровнях. Премьер Израиля также поздравил российского президента с началом чемпионата мира по футболу.
Кроме того, Путин и Нетаньяху пришли к соглашению о контактах на различных уровнях. Премьер Израиля также поздравил российского президента с началом чемпионата мира по футболу.
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