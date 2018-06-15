Суд в Херсоне перенес рассмотрение ходатайства по делу Вышинского

Сегодня арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского привезли в городской суд Херсона.
Как удалось выяснить адвокату журналиста, судья намеревался рассмотреть некое ходатайство следствия. В прокуратуре Украины заявили, что оно связано с «отбором биологических образцов», не уточнив подробности. В итоге судья перенес рассмотрение этого вопроса на понедельник.
Сегодня перед началом заседания Вышинскому удалось пообщаться со своим отцом, который приехал из Днепра (Днепропетровска). На суде также присутствовали представители ОБСЕ.
Напомним, СБУ задержала Вышинского в Киеве 15 мая. Его обвиняют в госизмене. Глава РИА Новости Украина вину не признает. На предыдущем заседании суда Вышинский заявил, что хочет отказаться от украинского гражданства.
Ранее МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить журналиста. А президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность, и выразил надежду на то, что журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций.
Сегодня перед началом заседания Вышинскому удалось пообщаться со своим отцом, который приехал из Днепра (Днепропетровска). На суде также присутствовали представители ОБСЕ.
Напомним, СБУ задержала Вышинского в Киеве 15 мая. Его обвиняют в госизмене. Глава РИА Новости Украина вину не признает. На предыдущем заседании суда Вышинский заявил, что хочет отказаться от украинского гражданства.
Ранее МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить журналиста. А президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность, и выразил надежду на то, что журналист будет освобожден, в том числе под давлением международных организаций.
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