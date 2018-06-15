Украинский генерал Лопата предложил «отрезать» Крым, выкопав ров

Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата предложил бороться с «доминированием России» посредством превращения полуострова Крым в остров.
Анатолий Лопата предложил выкопать ров на границе Крыма и превратить его в остров. Об этой идее он рассказал порталу «Обозреватель».
Анатолий Лопата, экс-начальник Генерального штаба ВСУ: «Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится».
Ров Лопата предлагает сделать не менее 100 метров в ширину, чтобы по такому каналу могли проходить любые корабли. Генерал подчеркнул, что таким образом Украина не только получит выход к морю, но и сможет контролировать территорию «от Мариуполя и дальше».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Анатолий Лопата, экс-начальник Генерального штаба ВСУ: «Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится».
Ров Лопата предлагает сделать не менее 100 метров в ширину, чтобы по такому каналу могли проходить любые корабли. Генерал подчеркнул, что таким образом Украина не только получит выход к морю, но и сможет контролировать территорию «от Мариуполя и дальше».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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