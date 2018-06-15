Роналду получил два года условно за уклонение от налогов

Португальский футболист Криштиану Роналду получил два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.
Как сообщает испанская газета El Mundo, Роналду пошел на сделку с испанским правосудием, чтобы избежать реального лишения свободы. Он признал четыре налоговых преступления и согласился на условный срок и выплату штрафа.
При этом, отмечает издание, условный срок может стать реальным, если футболист нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.
Напомним, 33-летнего Роналду, который в пятницу 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную в матче против Испании на чемпионате мира в России, обвиняли в сокрытии от налоговой службы около 14,7 млн евро. Утверждалось, что португалец в течение нескольких лет прибегал к услугам офшорных компаний на Виргинских островах. За это ему грозил реальный срок до пяти лет.
Сам футболист ранее настаивал, что не нарушал закон, не скрывал и не собирался уходить от налогов.
При этом, отмечает издание, условный срок может стать реальным, если футболист нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.
Напомним, 33-летнего Роналду, который в пятницу 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную в матче против Испании на чемпионате мира в России, обвиняли в сокрытии от налоговой службы около 14,7 млн евро. Утверждалось, что португалец в течение нескольких лет прибегал к услугам офшорных компаний на Виргинских островах. За это ему грозил реальный срок до пяти лет.
Сам футболист ранее настаивал, что не нарушал закон, не скрывал и не собирался уходить от налогов.
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