Сборная России потеряла Дзагоева перед матчем с Египтом

Полузащитник российской сборной Александр Головин сообщил, что Алан Дзагоев пропустит матч с командой Египта.
По словам спортсмена, точного диагноза пока нет, однако врачи говорят, что Дзагоев не сможет выйти на поле в ближайшие 10 дней.
Александр Головин: «Точного диагноза по Дзагоеву нет, но говорят, вроде, что 10 дней. Конечно, все расстроены, что он не примет участия в предстоящем матче».
При этом Головин выразил надежду на то, что медицинский штаб сделает все возможное, чтобы Дзагоев вернулся в строй как можно быстрее, передает ТАСС.
Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной России получил травму и был вынужден покинуть поле в середине первого тайма матча с Саудовской Аравией, который закончился победой россиян со счетом 5:0. Позднее стало известно, что у Дзагоева диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. При этом сообщалось, что точные сроки восстановления станут известны позднее.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют с египтянами уже во вторник, 19 июня. Матч пройдет в Петербурге. Отметим, что сегодня стало известно, что лидер египетской сборной Мохамед Салах, который получил травму в финале Лиги чемпионов и пропустил матч ЧМ-2018 с Уругваем, сможет принять участие в игре со сборной России.
Александр Головин: «Точного диагноза по Дзагоеву нет, но говорят, вроде, что 10 дней. Конечно, все расстроены, что он не примет участия в предстоящем матче».
При этом Головин выразил надежду на то, что медицинский штаб сделает все возможное, чтобы Дзагоев вернулся в строй как можно быстрее, передает ТАСС.
Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной России получил травму и был вынужден покинуть поле в середине первого тайма матча с Саудовской Аравией, который закончился победой россиян со счетом 5:0. Позднее стало известно, что у Дзагоева диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. При этом сообщалось, что точные сроки восстановления станут известны позднее.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют с египтянами уже во вторник, 19 июня. Матч пройдет в Петербурге. Отметим, что сегодня стало известно, что лидер египетской сборной Мохамед Салах, который получил травму в финале Лиги чемпионов и пропустил матч ЧМ-2018 с Уругваем, сможет принять участие в игре со сборной России.
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