«Газпром» может разморозить крупную сделку с Южной Кореей

Сегодня в Петербурге прошла пресс-конференция , где озвучили проекты, над которыми работает газовый концерн в настоящее время.

Строительство самого высокого здания Европы — башни «Лахта Центра» — вышло на завершающий этап строительства. Руководители «Газпрома» уже привыкают к петербургской прописке. Сегодня топ-менеджеры компании провели очередную пресс-конференцию, на которой рассказали о предстоящих проектах.



Среди будущих проектов — возможная разморозка крупной сделки с Южной Кореей. Речь идет о строительстве газопровода через территорию КНДР. Создание этой магистрали начали обсуждать еще в 2011-м. Но после ухудшения отношений Пхеньяна и Сеула переговоры были приостановлены.



Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»: «На сегодняшний день политическая ситуация уже несколько иная. И южнокорейская сторона обращалась к „Газпрому“ относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются».



Также «Газпром» раздумывает об участии в проектах на Ближнем Востоке. С иранской стороной ведутся переговоры о разработке месторождений. Не исключена и возможность поставки газа по газопроводу из Ирана в Индию.