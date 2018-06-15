Трамп заявил, что Обама «потерял Крым»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял Крым».
Такое мнение американский лидер высказал в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп: «Президент Обама потерял Крым. Это было задолго до меня. Я хочу убедиться, что издания с фейковыми новостями опубликуют все правильно. Президент Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму».
Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на два анонимных дипломатических источника, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.
Дональд Трамп: «Президент Обама потерял Крым. Это было задолго до меня. Я хочу убедиться, что издания с фейковыми новостями опубликуют все правильно. Президент Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму».
.@POTUS: «President Obama lost Crimea, just so you understand. This was long before I got there. I want to make it so the fake news prints it properly. President Obama lost Crimea… because Putin didn’t respect President Obama.» pic.twitter.com/h4Rljz4rO2— Fox News (@FoxNews) 15 июня 2018 г.
Накануне американское издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на два анонимных дипломатических источника, что Дональд Трамп во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке. Также Трамп, если верить изданию, поставил под сомнение поддержку Западом Украины, назвав ее самым коррумпированным государством в мире.
В Белом доме слова главы государства комментировать отказались. Также отказался дать оценку словам Трампа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ставит под сомнение их достоверность.
Комментарии