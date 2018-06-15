Сегодня в Петербурге на ЧМ сыграют сборные «атласских львов» и «львов Персии». Корреспондент НТВ оценил шансы на победу.

Впервые в истории России чемпионат мира даже ближе, чем можно было представить. Ведь тот, кто укротит эту сферу лучше других, поднимет заветный трофей над головой всего в 700 километрах от Петербурга. А пока сразу 11 городов, как 11 игроков. И Северной столице в этой команде отведена роль плеймейкера.



Иными словами, ровно на месяц города на Неве еще и одна из двух столиц мирового футбола. И поднимаясь на эту заоблачную высоту, самый северный город мундиаля готовится радушно встречать гостей из самых жарких стран мира. В эти 30 летних дней мяч — лучший проводник, объединяющий людей со всех уголков мира.



Махди Фарашиани живет здесь уже пять лет. И за это время успел не только закончить Университет ИТМО, но и найти работу и даже невесту. В общем, городом проникся.



Махди Фарашиани, болельщик сборной Ирана по футболу: «Санкт-Петербург — это супергород».



Не зря, по версии зарубежных СМИ, именно Петербург возглавил рейтинг городов чемпионата. Так что для экскурсии по городу есть что выбрать. Тем временем в фан-зоне на Конюшенной площади смешались все мировые культуры. Знакомство с городом и мундиалем начинается именно здесь! И эмоции у болельщиков здесь бьют через край.



Отметим, что Иран — одна из сильнейших сборных континента, единственная команда, выигравшая кубок Азии три раза подряд. Правда, на мировом первенстве еще никогда не выходила из группы. Но сотни иранцев уверены: как раз сегодня в Петербурге будет сделан первый шаг на пути к рекорду.



При этом «атласские львы» из Марокко заняли 1-е место в своей отборочной группе, не пропустив ни одного мяча за шесть матчей. И впервые за 20 лет вышли в финальную часть мундиаля. Неудивительно, после такого результата местный путешественник заявил, что придет пешком встречать свою команду в России.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов познакомился с болельщиками «атласских львов» и «львов Персии», а также узнал шансы этих сборных на победу.