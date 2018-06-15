Песков ответил на вопрос о визите Путина на матч сборной России с Египтом

Президент на данный момент не планирует приезжать на матч чемпионата мира между сборными России и Египта.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Владимира Путина «пока не получается» приехать на вторую игру российской сборной.
Напомним, накануне в матче открытия ЧМ-2018 сборная России со счетом 5:0 переиграла команду Саудовской Аравии. Владимир Путин вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом и главой ФИФА Джанни Инфантино наблюдал за встречей с трибуны «Лужников».
А после окончания игры российский президент позвонил наставнику сборной Станислава Черчесову, поздравил его с победой и поблагодарил игроков. Как рассказал Песков, от матча у президента остались положительные впечатления.
Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Петербурге с командой Египта, которая сегодня проиграла Уругваю. Владимир Путин же в этот день посетит Белоруссию, где примет участие в Высшем Госсовете Союзного государства и проведет переговоры с Александром Лукашенко.
Напомним, накануне в матче открытия ЧМ-2018 сборная России со счетом 5:0 переиграла команду Саудовской Аравии. Владимир Путин вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом и главой ФИФА Джанни Инфантино наблюдал за встречей с трибуны «Лужников».
А после окончания игры российский президент позвонил наставнику сборной Станислава Черчесову, поздравил его с победой и поблагодарил игроков. Как рассказал Песков, от матча у президента остались положительные впечатления.
Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Петербурге с командой Египта, которая сегодня проиграла Уругваю. Владимир Путин же в этот день посетит Белоруссию, где примет участие в Высшем Госсовете Союзного государства и проведет переговоры с Александром Лукашенко.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
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