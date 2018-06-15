СБУ заявила о задержании еще одного фигуранта дела Бабченко

Служба безопасности Украины сообщила о задержании человека, который участвовал в подготовке терактов на Украине.
СБУ задержала некоего «гражданина Т.», который, по мнению следствия, причастен к делу об покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в пятницу сообщил замглавы главного следственного управления службы Богдан Тиводар, передает ТАСС.
Богдан Тиводар, заместитель начальника главного следственного управления СБУ: «Установлено что Герман (Борис Герман, арестованный по подозрению в организации „убийства“ Бабченко — прим. НТВ.Ru) по указанию Вячеслава Пивоварника в мае 2018 года осуществил финансирование и логистику с России на Украину группу граждан Украины в составе трех человек, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и учения направленные на организацию террористических актов на Украине. 13 июня СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил этой группой в Ростове-на-Дону».
Самому Вячеславу Пивоварнику также сообщено о подозрении в подготовке теракта, добавил представитель СБУ. Пивоварник вместе с бизнесменом Борисом Германом владеет акциями компании «Киевская консалтинговая группа». Кроме того, по данным из открытых источников, Пивоварник владеет компанией «Теленткэпитал», которая специализируется на образовании и консалтинге.
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. В СБУ заявили, что инсценировка его убийства была частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Впоследствии украинские силовики заявили о некоем списке из 47 журналистов, которым также грозит опасность.
Богдан Тиводар, заместитель начальника главного следственного управления СБУ: «Установлено что Герман (Борис Герман, арестованный по подозрению в организации „убийства“ Бабченко — прим. НТВ.Ru) по указанию Вячеслава Пивоварника в мае 2018 года осуществил финансирование и логистику с России на Украину группу граждан Украины в составе трех человек, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и учения направленные на организацию террористических актов на Украине. 13 июня СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил этой группой в Ростове-на-Дону».
Самому Вячеславу Пивоварнику также сообщено о подозрении в подготовке теракта, добавил представитель СБУ. Пивоварник вместе с бизнесменом Борисом Германом владеет акциями компании «Киевская консалтинговая группа». Кроме того, по данным из открытых источников, Пивоварник владеет компанией «Теленткэпитал», которая специализируется на образовании и консалтинге.
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, на следующий день появился перед телекамерами на брифинге СБУ. В СБУ заявили, что инсценировка его убийства была частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Впоследствии украинские силовики заявили о некоем списке из 47 журналистов, которым также грозит опасность.
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